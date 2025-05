Milano, 22 mag. (LaPresse) – Non è irragionevole negare l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, la pma, alle donne single. La scelta legislativa di non consentire alla donna singola di accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) limita l’autodeterminazione orientata alla genitorialità in maniera non manifestamente irragionevole e sproporzionata.

