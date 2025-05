Milano, 22 mag. (LaPresse) – Una donna di 34 anni è stata ritrovata senza vita in via Pinocchio, al confine tra Napoli e la provincia, Volla, colpita da armi da Fuoco. Poco distante, una 31enne è stata trovata in via don Luigi Sturzo, all’interno di un’auto, con una ferita d’arma da fuoco. Le sue condizioni sono gravissime ed è ora presso ospedale del mare, in pericolo di vita.

