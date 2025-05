Milano, 21 mag. (LaPresse) – Il Vaticano non ha ancora avanzato proposte specifiche di mediazione per risolvere il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “No, non ancora”, ha detto rispondendo a una domanda in merito e precisando che non è stata ancora scelta una sede per possibili nuovi negoziati tra Russia e Ucraina.

