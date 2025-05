Milano, 21 mag. (LaPresse) – L’esercito di Israele (Idf) si è scusato per aver sparato colpi di avvertimento in aria mentre un gruppo di diplomatici stranieri visitava oggi la città di Jenin, in Cisgiordania. L’Idf ha però precisato che il gruppo non ha seguito il percorso concordato durante il tour coordinato con l’esercito. “Quando si coordinava l’ingresso a Jenin, ai membri della delegazione è stato fornito un percorso approvato che dovevano seguire poiché l’area era una zona di combattimento attiva”, ha affermato l’esercito, “il gruppo ha deviato dal percorso ed è entrato in un’area in cui non era autorizzato a sostare”. I soldati di stanza lì hanno quindi sparato colpi di avvertimento in aria, senza causare danni o feriti. “L’Idf si rammarica per l’inconveniente causato”, hanno aggiunto i militari. Lo riporta il Times of Israel.

