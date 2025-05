Napoli, 21 mag. (LaPresse) – È stato sorpreso mentre intascava una mazzetta di 6mila euro il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, arrestato ieri sera dai finanzieri del gruppo di Torre Annunziata con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità. Coppola, insieme a un suo collaboratore e componente dello staff personale, Francesco Di Maio, sono stati sorpresi dai finanzieri mentre si trovavano a cena con un imprenditore sorrentino. I 6mila euro, che rappresenterebbero una tranche della somma complessiva di 120mila euro indebitamente pattuita, è stata consegnata durante una cena in un ristorante di Sorrento, organizzata appositamente dall’imprenditore, e riguarderebbe un appalto per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica per il periodo 2023-2026.

