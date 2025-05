Milano, 21 mag. (LaPresse) – L’organizzazione europea dei consumatori, (Beuc, dall’acronimo francese) 16 organizzazioni affiliate di 12 Paesi, hanno presentato una denuncia alla Commissione europea e alla rete delle autorità per la protezione dei consumatori (CPC) contro sette compagnie aeree (Easyjet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling e Wizzair) che applicano supplementi indebiti ai consumatori per il bagaglio a mano. “Chiediamo un’indagine a livello europeo sulle pratiche commerciali delle compagnie aeree interessate e del settore in generale”, afferma l’associazione. “Non abbiamo forse tutti provato la paura che il nostro bagaglio a mano non entrasse nei misuratori della compagnia aerea e ci venissero addebitati costi aggiuntivi? Oggi stiamo prendendo provvedimenti contro sette compagnie aeree che sfruttano i consumatori e ignorano la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui è illegale applicare costi aggiuntivi per il bagaglio a mano di dimensioni ragionevoli. Ciò è stato confermato dalle recenti multe inflitte in Spagna, che hanno chiarito che i passeggeri possono portare a bordo il proprio bagaglio a mano di dimensioni ragionevoli senza costi aggiuntivi”, ha commentato Agustín Reyna, direttore generale del Beuc.

