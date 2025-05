Milano, 20 mag. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Ursula e io abbiamo discusso dei preparativi per il 18° pacchetto di sanzioni dell’Ue”, ha scritto Zelensky sui social, “il petrolio russo, le infrastrutture per il commercio di energia, le banche e i meccanismi finanziari sono i settori che danneggiano maggiormente la Russia e che quindi contribuiscono maggiormente alla pace. Ringrazio tutti coloro che sostengono sanzioni più severe e prendono decisioni forti”. Il presidente ucraino ha espresso i suoi ringraziamenti per il 17° pacchetto di sanzioni. “È un passo nella giusta direzione. È importante imporre severe restrizioni alla flotta di petroliere russe, che serve a finanziare le uccisioni, nonché a tutti i programmi utilizzati dalla Russia per potenziare la propria industria militare”, ha aggiunto, “maggiore sarà la pressione sulla Russia, maggiori saranno gli incentivi per Mosca a muoversi verso una pace autentica”. “Abbiamo anche discusso in dettaglio la conversazione di ieri con il presidente Trump e il nostro lavoro diplomatico congiunto con i partner”, ha concluso Zelensky, “l’Europa deve essere coinvolta e stiamo coordinando ogni passo nel modo più stretto possibile”.

