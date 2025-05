Milano, 20 mag. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Come sempre, idee interessanti”, ha commentato sui social Zelensky, “abbiamo discusso delle possibili piattaforme per i colloqui con la Russia. È necessario un cessate il fuoco per salvare vite umane. È necessaria una diplomazia onesta. L’Ucraina è pronta ed è essenziale garantire che la Russia sia disposta a porre veramente fine alla guerra”. “Abbiamo anche discusso dei colloqui di ieri con il Presidente Trump e i leader europei”, ha aggiunto il leader ucraino, “stiamo coordinando le nostre posizioni. L’Italia sostiene tutti gli sforzi volti a raggiungere una pace autentica. Abbiamo convenuto di rimanere in contatto per quanto riguarda i nostri prossimi passi”.

