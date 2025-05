Roma, 20 mag. (LaPresse) – “La comparsa di truppe della cosiddetta coalizione” dei ‘volenterosi’ in Ucraina “sarà naturalmente vista come una ricaduta di una minaccia militare con tutte le conseguenze che ne conseguono, fino al loro riconoscimento come legittimo obiettivo militare”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, intervenendo al Forum giuridico internazionale di San Pietroburgo.

