Milano, 20 mag. (LaPresse) – Gli Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) hanno adottato oggi formalmente il primo Accordo pandemico al mondo. La storica decisione della 78ª Assemblea Mondiale della Sanità arriva dopo oltre tre anni di intensi negoziati avviati dai governi in risposta agli impatti devastanti della pandemia di Covid-19, e guidati dall’obiettivo di rendere il mondo più sicuro e più equo nella risposta a future pandemie. I governi hanno adottato oggi l’Accordo Oms sulla pandemia in una sessione plenaria dell’Assemblea Mondiale della Sanità, il principale organo decisionale dell’Oms. L’adozione ha fatto seguito all’approvazione dell’Accordo avvenuta ieri con voto (124 favorevoli, 0 contrari, 11 astensioni) in Commissione da parte delle delegazioni degli Stati membri. L’intesa definisce i principi, gli approcci e gli strumenti per un migliore coordinamento internazionale in una vasta gamma di settori, al fine di rafforzare l’architettura sanitaria globale per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie. Ciò include l’accesso equo e tempestivo a vaccini, terapie e strumenti diagnostici.

