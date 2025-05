Pavia, 20 mag. (LaPresse) – Andrea Sempio non si è presentato alla Procura di Pavia per l’interrogatorio sul delitto di Garlasco. I legali del 37enne, Massimo Lovati e Angela Taccia, contestano la nullità dell’invito a comparire notificato dai pm Napoleone-Civardi-De Stefano-Rizza perché mancante in alcuni suoi passaggi dei contenuti prescritti dalla legge. L’invito a rendere interrogatorio da indagato in concorso con Alberto Stasi o con ignoti per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 gli era stato notificato alla fine della scorsa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata