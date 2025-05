Milano, 19 mag. (LaPresse) – “Il cancro tocca tutti noi. Come molti di voi, Jill ed io abbiamo imparato che è nei momenti di fragilità che siamo più forti. Grazie per averci sostenuto con amore e sostegno”. È quanto scrive in un post sul social X l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo la notizia che gli è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata.

