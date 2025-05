Vittorio Gassmann, “uomo di cultura eclettico che non ebbe mai paura di esternare la propria appartenenza politica e che come tutte le persone di valore, che hanno fatto la storia del nostro Paese, probabilmente non avrebbe combattuto con la censura aprioristica le idee altrui ma con la forza di idee più convincenti”. Lo afferma il sindaco leghista di Gallarate, Andrea Cassani, in risposta ad Alessandro Gassmann che ha chiesto di togliere il nome di suo padre al teatro della città, in provincia di Varese, che sabato ha ospitato il Remigration Summit.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA

“Come ha dichiarato anche il Ministro dell’Interno Piantedosi: ‘In democrazia c’è bisogno di tutti i contributi e di tutte le componenti rispetto a fenomeni così complessi. […] non bisogna avere paura di nulla, anche di idee che possano apparire molto forti, molto controverse, molto discutibili anche, non condivise in qualche modo […] ho l’obbligo di garantire la libera espressione del pensiero da parte di chiunque salvo pensieri che siano di per sé lesivi della sfera giuridica altrui o comunque della Costituzione o di qualsiasi altra cosa’”, aggiunge Cassani, in una storia su Instagram.

APPROFONDISCI QUI LA NOTIZIA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata