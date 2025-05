Non ce l’ha fatta la maestra che era con la scolaresca a bordo del bus rimasto coinvolto nello schianto avvenuto all’interno della galleria Lomazzo sulla Pedemontana nel tratto tra A36 e l’A8 poco dopo le 16.30. A bordo dell’autobus trenta bambini, classe 2018, oltre alle due accompagnatrici e l’autista.

APPROFONDISCI LA NOTIZIA QUI

La donna, che sedeva accanto al guidatore, era rimasta incastrata nelle lamiere: gravissimo anche l’autista del pullman, portato in codice rosso all’ospedale di Varese. Al momento le condizioni dei bambini non desterebbero particolare preoccupazione: tutti i bimbi, in codice verde, sono assistiti dal 118 e si sta valutando il trasporto precauzionale in ospedale.

Sul posto, oltre ai soccorritori e la polizia stradale, cinque squadre dei vigili del fuoco di Como, Lomazzo, Busto Arsizio e Monza Brianza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata