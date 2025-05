Madrid (Spagna), 19 mag. (LaPresse) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto l’espulsione di Israele dall’Eurovision ricordando che anche la Russia è stata espulsa e che non si possono adottare “doppi standard neanche nella cultura”. “Nessuno si è portato le mani alla testa quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina e si è chiesto” che Mosca “fosse esclusa dalle competizioni internazionali, come ad esempio dall’Eurovision. Anche Israele non dovrebbe” partecipare, “non possiamo permettere doppi standard nemmeno nella cultura”, ha detto il leader alla presentazione del rapporto ‘I settori culturali e creativi in Spagna’ a cura della Fondazione Cotec, presso il Museo del Traje di Madrid.

