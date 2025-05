“Quando assistiamo a vari rinvii effettivamente questo suscita delle perplessità”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul caso di Garlasco a margine dell’evento ‘Talk to the future’ in Tribunale a Milano.

“Quando un giudice ha già dubitato al punto da assolvere – ha detto Nordio specificando di non voler entrare nel merito di indagini in corso e di parlare “in linea generale” – è difficile che si possa condannare aldilà di ogni ragionevole dubbio, come vuole la nostra Costituzione”. “Una volta si diceva che il tempo è padre di verità, ma molte volte il tempo è padre di oblio. Quindi più il tempo passa più diventa difficile ricostruire un fatto”, ha concluso il Guardasigilli ribadendo però di non voler “intervenire” su “un’inchiesta in corso”.

APPROFONDISCI LA NOTIZIA QUI

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata