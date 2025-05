New York (USA), 18 mag. (LaPresse/AP) – Un veliero della Marina messicana si è schiantato nella notte di sabato contro il ponte di Brooklyn a New York: la cima dei suoi tre alberi si è schiantata contro la campata del ponte e si è parzialmente sgretolata mentre l’imbarcazione galleggiava nell’East River. Secondo quanto confermato dal sindaco di New York Eric Adams ci sarebbero due morti a seguito dello schianto, mentre sarebbero 19 i feriti. Al momento, secondo il primo cittadino della Grande Mela, il ponte icona della città non avrebbe riportato danni.

