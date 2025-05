Milano, 18 mag. (LaPresse) – “Dopo la messa inaugurale, abbiamo avuto un incontro con Papa Leone XIV. Siamo grati a Sua Santità per l’udienza. Per milioni di persone in tutto il mondo, il Pontefice è un simbolo di speranza per la pace. L’autorità e la voce della Santa Sede possono svolgere un ruolo importante nel porre fine a questa guerra”. È quanto scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ringraziamo il Vaticano per la sua disponibilità a fungere da piattaforma per i negoziati diretti tra Ucraina e Russia”, ha aggiunto, “siamo pronti al dialogo in qualsiasi forma per ottenere risultati tangibili. Apprezziamo il sostegno all’Ucraina e la chiara presa di posizione a difesa di una pace giusta e duratura”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata