Milano, 18 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto ai giornalisti che intende parlare nuovamente insieme ai leader di Regno Unito, Francia e Polonia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima del telefonata tra quest’ultimo e il presidente russo Vladimir Putin, in programma domani. “Abbiamo concordato di parlare ancora una volta con i quattro capi di Stato e di governo e con il presidente americano in preparazione di questo colloquio”, ha detto da Roma, dove ha partecipato alla messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV. “Possiamo solo sperare che ora ci siano ulteriori progressi”, ha aggiunto Merz, come riporta la testata tedesca Handelsblatt.

