Città del Vaticano (Vaticano), 18 mag. (LaPresse) – Papa Leone XIV potrebbe vedere nelle prossime ore il vicepresidente Usa, J.D. Vance. Prevost, domani, ha in programma una serie di udienze con diversi esponenti delle delegazioni oggi presenti in Vaticano alla messa di inizio Pontificato. Il protocollo della Santa Sede, come affermato nelle scorse ore dal Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin era al lavoro per organizzare il faccia a faccia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata