Milano, 18 mag. (LaPresse) – “Sono stata lieta di incontrare nuovamente il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Sono molto grata a Giorgia Meloni per aver ospitato questo importante incontro. Era necessario. Ed è stato positivo. Abbiamo infatti trovato molti punti in comune, il che è naturale per partner forti come noi”. È quanto scrive in un post sul social X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. “Per quanto riguarda il commercio, entrambi vogliamo un accordo vantaggioso che dia risultati concreti ai cittadini e alle imprese di entrambe le sponde dell’Atlantico”, aggiunge, “i nostri team stanno lavorando senza sosta per trovare soluzioni. Siamo fiduciosi che ci riusciremo”.

