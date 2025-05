Roma, 18 mag. (LaPresse) – Nella partita dell’Allianz Stadium la Juventus batte per 2-0 l’Udinese e resta a +1 sulla Roma nella corsa per il quarto posto, valido per la Champions League. Succede tutto nel secondo tempo: bianconeri in vantaggio con Nico Gonzalez al 61′. All’88 il 2-0 firmato da Dusan Vlahovic.

