Roma, 18 mag. (LaPresse) – La Fiorentina si aggiudica il derby dell’Appennino battendo per 3-2 il Bologna al Franchi. Un risultato che esclude gli emiliani dalla corsa Champions (è fermo a 62 punti). Viola in vantaggio al 13′ con Parisi. Al 61′ il pari di Dallinga ma dura poco perché al 67′ Richardson raddoppia per i viola. Il Bologna non molla e al 79′ raggiunge ancora il pari, con Orsolini. Kean all’84’ segna il definitivo 3-2.

