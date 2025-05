Roma, 17 mag. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato la morte di nove civili in un attacco russo contro un bus nella regione di Sumy, ha affermato che la Russia “continua a uccidere” e che occorrono “sanzioni più severe” contro Mosca. “Ieri, come in ogni altro giorno di questa guerra, c’era la possibilità di raggiungere il cessate il fuoco. L’Ucraina lo offre da tempo: un cessate il fuoco completo e incondizionato per salvare vite umane. La Russia non ha altro che la capacità di continuare a uccidere. Bisogna esercitare pressioni sulla Russia affinché smetta di uccidere. Senza sanzioni più severe, senza una pressione più forte, la Russia non cercherà una vera diplomazia”, ha scritto Zelensky su X. “Ci aspettiamo sanzioni severe contro la Russia da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e di tutti i nostri partner. La diplomazia deve iniziare a funzionare”, ha aggiunto.

