Milano, 17 mag. (LaPresse) – “Lunedì alle ore 10 (le 16 in Italia ndr) parlerò al telefono con il presidente della Russia Vladimir Putin. I temi della conversazione saranno fermare il ‘bagno di sangue’ che sta uccidendo, in media, più di 5mila soldati russi e ucraini alla settimana, e il commercio”. Lo annuncia il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth, scritto tutto in caratteri maiuscoli. “Parlerò poi con il presidente ucraino Zelensky e poi, insieme al presidente Zelensky, con diversi membri della Nato”, aggiunge Trump, “speriamo che sia una giornata produttiva, che si arrivi a un cessate il fuoco e che questa guerra molto violenta, una guerra che non avrebbe mai dovuto scoppiare, finisca”.

