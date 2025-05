Teheran (Iran), 17 mag. (LaPresse/AP) – La guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, nella sua prima reazione alla visita del presidente Usa in Medioriente, ha affermato che Donald Trump non era sincero quando ha parlato di creare la pace a Gaza. “Trump ha detto che voleva usare la forza per la pace, ma ha mentito. Lui e l’amministrazione statunitense hanno usato la forza per compiere massacri a Gaza e per scatenare guerre ovunque potessero”, ha detto Khamenei durante un incontro con gli insegnanti trasmesso dalla televisione di Stato. Gli Stati Uniti hanno fornito a Israele bombe da 10 tonnellate da “sganciare sui bambini di Gaza, sugli ospedali, sulle case della popolazione libanese e ovunque sia possibile”, ha sostenuto la guida suprema.

