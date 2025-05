Roma, 17 mag. (LaPresse) – Le pattuglie del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Prenestina, direzione centro, dove all’altezza del cavalcavia in prossimità di piazzale Labicano si è verificato un grave incidente stradale, tra un’autovettura che si è data alla fuga e un monopattino con due persone di nazionalità spagnola, un 36enne deceduto sul posto e un 26enne trasportato all’Ospedale San Giovanni. Il veicolo che li ha travolti è fuggito e poco più avanti ha urtato un’altra autovettura con a bordo due persone, che non sono rimaste ferite. Le indagini avviate dalla polizia locale hanno portato in poche ore al rintraccio del veicolo in zona Prati, il mezzo è stato posto sotto sequestro. Sono tuttora in corso le indagini per accertare chi si trovasse alla guida dell’auto.

