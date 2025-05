Milano, 16 mag. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che “potrebbe” chiamare il presidente russo Vladimir Putin per discutere la fine della guerra russa in Ucraina. “Dobbiamo incontrarci. Ci incontreremo io e lui”, ha poi ribadito a bordo dell’Air Force One, poco prima di partire da Abu Dhabi. Lo riporta la Cnn. “Penso che risolveremo il problema, o forse no, ma almeno lo sapremo. E se non lo risolveremo, sarà molto interessante”, ha sottolineato Trump.

