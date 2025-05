Milano, 16 mag. (LaPresse) – “I cittadini ucraini e di tutto il mondo hanno pagato il prezzo dell’aggressione di Putin in Ucraina e in tutta Europa, ora lui deve pagare il prezzo per aver rifiutato la pace”. Così il premier britannico, Keir Starmer, in una dichiarazione resa nota dal governo britannico. “Le tattica di Putin di tergiversare e temporeggiare, mentre continua a uccidere e a causare spargimenti di sangue in tutta l’Ucraina, è intollerabile”, ha aggiunto in vista del vertice di oggi dell’Epc (Comunità politica europea) in programma a Tirana. “Negli ultimi tre anni, l’Ucraina ha lottato per la pace e la sicurezza, mentre la Russia – ha sottolineato Starmer – ha mandato a morte migliaia di giovani uomini e donne e ha compromesso la stabilità globale. Insieme agli Stati Uniti e a oltre 30 altri partner, siamo stati chiari sul fatto che non tollereremo che la Russia rinvii il cessate il fuoco. È necessario concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato e, se la Russia non è disposta a sedersi al tavolo dei negoziati, Putin dovrà pagarne il prezzo”.

