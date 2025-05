Roma, 16mag. (LaPresse) – “Proponiamo un metodo che funziona molto bene, siamo tutti tarati su un evento che prevede la massima partecipazione. Il numero delle delegazioni è altissimo, e c’è anche il Giubileo delle confraternite, che già sabato avrà una processione molto impegnativa, e domenica ci saranno 100mila fedeli delle confraternite, a cui si aggiungeranno i fedeli romani. Per questo abbiamo predisposto un perimetro in grado di contenere fino a 250mila persone. Ci sarà il Papa alle 9 che con la Papamobile percorrerà via della Conciliazione fino a Piazza Pia, quindi i fedeli possono andare lì, non devono andare necessariamente a piazza San Pietro”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura a Roma, sulla cerimonia di insediamento di Papa Leone IV, che si svolgerà domenica mattina nella Basilica di San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata