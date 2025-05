Roma, 16mag. (LaPresse) – “Abbiamo istituito, per la cerimonia di insediamento di Papa Leone IV che si terrà domenica a San Pietro, il divieto di navigazione del tratto del fiume Tevere adiacente al Vaticano che scatterà da sabato, e una no fly zone per la sicurezza aerea e l’attività antidrone. Ci saranno sommozzatori e tiratori scelti” della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura a Roma, sulla cerimonia di insediamento di Papa Leone IV, che si svolgerà domenica mattina nella Basilica di San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata