Milano, 16 mag. (LaPresse) – Un 13enne di origine nordafricana è stato accoltellato al petto questo pomeriggio a Milano. Il ragazzo è stato soccorso da un automobilista di passaggio in viale Vittorio Veneto, che lo ha trovato in mezzo alla strada e lo ha trasportato in auto al vicino ospedale Fatebenefratelli, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Sull’accoltellamento sono corso le indagini dei carabinieri.

