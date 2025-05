Milano, 16 mag. (LaPresse) – “Secondo le notizie, almeno 45 bambini sono stati uccisi nella Striscia di Gaza negli ultimi due giorni e questo è un altro devastante promemoria del fatto che i bambini di Gaza soffrono in maniera estrema, dovendo patire la fame giorno dopo giorno per poi essere vittime di attacchi indiscriminati”. È quanto afferma Edouard Beigbeder, direttore regionale dell’Unicef per il Medioriente e il Nord Africa. “Negli ultimi 19 mesi, Gaza è stata letale per i bambini e non ci sono spazi sicuri”, aggiunge, “da nord a sud, i bambini sono stati uccisi e mutilati negli ospedali, nelle scuole trasformate in rifugi, in tende di fortuna o tra le braccia dei genitori. Solo negli ultimi due mesi, secondo le notizie, più di 950 bambini sono stati uccisi in attacchi nella Striscia di Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata