Torino, 16 mag. (LaPresse) – Le forze di difesa Israeliane hanno annunciato di aver avviato le prime fasi della loro offensiva principale nella Striscia di Gaza, denominata ‘I Carri di Gedeone’. “Nelle ultime 24 ore, l’Idf ha lanciato attacchi su larga scala e mobilitato forze per conquistare aree strategiche nella Striscia di Gaza, come parte delle manovre iniziali dell’Operazione ‘I Carri di Gedeone’ e dell’espansione della campagna a Gaza, al fine di raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, inclusa la liberazione degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”, ha dichiarato l’esercito in un comunicato. “Le truppe dell’Idf nel Comando Meridionale – si legge – continueranno a operare per proteggere i cittadini israeliani e realizzare gli obiettivi della guerra”. Secondo fonti ufficiali israeliane, l’offensiva prevede che l’Idf ‘conquisti’ Gaza e mantenga il controllo del territorio; sposti la popolazione civile palestinese verso il sud della Striscia; attacchi Hamas e gli impedisca di prendere il controllo degli aiuti umanitari.

