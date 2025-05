Torino, 16 mag. (LaPresse) – Migliaia di manifestanti hanno tentato di dare l’assalto la sede del governo di unità nazionale a Tripoli, in Libia. Lo riporta il giornale Al Wasat Gate. Secondo le autorità, le forze di sicurezza hanno respinto l’assalto dei dimostranti, che chiedono le dimissioni del governo del premier Dbeibah. Nel tentativo di assalto, che secondo il governo è condotto da gruppi di infiltrati tra i manifestanti, sono stati appiccati incendi con il lancio di molotov e sono state scagliate pietre. Sempre secondo il governo negli scontri è morto un agente di sicurezza, colpito da persone non identificate mentre sorvegliava l’edificio dell’ufficio del primo ministro. L’uomo è morto a causa delle ferite riportate. In un comunicato il governo ha poi smentito le voci riguardanti le dimissioni di due ministri e di alcuni sottosegretari, spiegando che “ttutti i ministri stanno continuando il loro lavoro normalmente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata