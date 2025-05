Torino, 16 mag. (LaPresse) – Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007, martedì prossimo, il 20 maggio, verrà ascoltato e interrogato dalla Procura. Lo ha anticipato ‘Quarto Grado’ nella puntata in onda questa sera su Retequattro. Per il delitto è stato condannato a 16 anni in via definitiva l’ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi.

