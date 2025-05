Città del Vaticano (Vaticano), 15 mag. (LaPresse) – “Sono con il popolo ucraino. La Santa Sede continuerà a promuovere e creare tutte le condizioni necessarie per il dialogo e accompagnare il popolo ucraino in questo terribile momento della storia”. Così, come riportato dal sito ufficiale della Chiesa greco-cattolica ucraina, Papa Leone XIV al capo della Chiesa greco-cattolica ucraina Sviatoslav Shevchuk nel corso dell’incontro di oggi.

