Roma, 15 mag. (LaPresse) – Una donna di 60 anni è stata trovata morta in un villino in via Agropoli a Fregene, nel comune di Fiumicino in provincia di Roma. Sul posto i carabinieri. Tra le varie piste non si esclude l’ipotesi dell’omicidio. Sul posto è intervenuto anche il 118.

