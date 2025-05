Milano, 15 mag. (LaPresse) – Una donna di 37 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra viale Ortles e via Cassano d’Adda a Milano. Nell’incidente sono stati coinvolti la moto sulla quale viaggiava la donna e un camion. La moto stava percorrendo via Cassano d’Adda, proveniente da via Marco d’Agrate, mentre l’autocarro percorreva via Ortles, direzione Bonomelli. Le condizioni della 37enne sono apparse subito molto gravi. Soccorsa dagli operatori di Areu 118, la donna è stata trasportata in codice rosso all’Humanitas, dove è deceduta per le conseguenze dell’incidente.

