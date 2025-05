Milano, 15 mag. (LaPresse) – Con l’assistenza e l’organizzazione dell’ambasciata d’Italia in Libia, del personale dei Carabinieri e della presidenza del Consiglio, il convoglio con circa 100 cittadini italiani e 17 spagnoli bloccati dagli scontri delle ultime ore a Tripoli è arrivato all’aeroporto di Misurata (est di Tripoli) da dove partirà per Roma con volo civile. È quanto fa sapere la Farnesina in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata