Milano, 15 mag. (LaPresse) – “La scelta dell’Italia e, in particolare, di Napoli come sede della 38ª edizione dell’America’s Cup rappresenta per l’intera Nazione una straordinaria opportunità di valorizzazione, sviluppo e crescita del territorio che ospiterà gli eventi, con l’impegno da parte nostra di allargare i benefici, promuovendo anche iniziative, progetti e misure a supporto dell’educazione e dell’economia del mare. L’assegnazione di questa edizione della più importante competizione velica mondiale è stata una meravigliosa vittoria di una squadra, per la quale ringrazio il Presidente Meloni che è stata ancora una volta decisiva, avendo colto fin dall’inizio il valore strategico di portare in Italia un avvenimento internazionale di così grande impatto, sportivo, sociale, turistico e industriale”. Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha giocato un ruolo chiave nel processo di candidatura, entusiasta dell’annuncio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’assegnazione all’Italia come Paese Ospitante per la Louis Vuitton 38ª America’s Cup. “Il significativo investimento, le capacità organizzative e la positiva risposta a tutti i requisiti necessari per l’assegnazione dell’America’s Cup, ancor più ricca di contenuti con le competizioni dedicate a Donne e Giovani, testimoniano la preparazione, la competenza e la professionalità di una squadra guidata dal Governo – ha aggiunto – con diversi Dipartimenti coinvolti, e affidata alla gestione tecnica alla nostra società Sport e salute che sarà, con grande merito, il soggetto attuatore dal punto di vista organizzativo. Insieme, abbiamo dimostrato di avere tutte le carte in regola per rispondere al meglio alle aspettative dei titolari dei diritti della Competizione, il Team New Zeland, vincitore dell’ultima edizione”. “L’America’s Cup a Napoli rappresenta anche un’occasione strategica per accelerare il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di Bagnoli, località che sarà animata dalle basi dei Team sfidanti. Tutto questo in uno scenario unico e affascinante, pieno di contenuti e suggestioni, una prima volta per la nostra Nazione che renderà gli italiani orgogliosi. Ancora una volta, grazie allo sport, l’Italia al centro del mondo”, ha concluso il Ministro Abodi.

