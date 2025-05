Milano, 14 mag. (LaPresse) – Un carabiniere minacciato con un coltello da un ladro ha sparato alcuni colpi con la pistola d’ordinanza, ferendo sia l’uomo inseguito sia la proprietaria della casa in cui lo stesso soggetto stava cercando di rifugiarsi. E’ accaduto questa notte intorno all’una a Cesenatico (Forlì-Cesena). Secondo quanto riferito dall’Arma, il militare, estraendo la pistola, aveva intimato al ladro di buttare il pugnale, ma quest’ultimo aveva continuato ad aggredirlo. Il carabiniere è stato così “costretto” ad esplodere alcuni colpi di pistola, prima in alto e poi alle gambe, riuscendo a neutralizzarlo e bloccarlo. Nella circostanza, uno dei colpi esplosi dal militare, di rimbalzo, ha colpito la finestra e il piede della proprietaria di casa, svegliata dall’allarme antintrusione. L’aggressore è stato portato all’ospedale Bufalini, dove è stato operato ed è piantonato in stato d’arresto.

