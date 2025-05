Roma, 14 mag. (LaPresse) – Gli Indiana Pacers si qualificano per la finale della Eastern Conference della Nba. Trascinati dai 31 punti di Tyrese Haliburton e dai 21 di Pascal Siakam i Pacers si aggiudicano la sfida per 114-105 e la serie con il punteggio di 4-1. Grande amarezza per i Cavs, a cui non bastano i 35 punti di Donovan Mitchell, che si erano qualificati al tabellone di playoff dell’Est come prima testa di serie. I Pacers, quarti in classifica, attenderanno ora il vincitore della sfida tra i Boston Celtics e i New York Knicks. New York è in vantaggio per 3-1 nella serie, con la quinta partita in programma giovedì sera a Boston. Vince anche Oklahoma su Denver portandosi avanti 3-2 nella serie. I Thunder si impongono 112-105 con 31 punti di Gilgeous-Alexander. Ai Nuggets non bastano i 44 di Nicola Jokic.

