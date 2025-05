Milano, 13 mag. (LaPresse) – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e nel corso dell’incontro ha detto che la Turchia ha intensificato gli sforzi per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia con una pace duratura e giusta. Lo riferisce la stampa turca. Erdogan ha aggiunto di avere avuto colloqui con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha affermato che la Turchia sostiene con forza l’istituzione di un cessate il fuoco e mantiene la sua posizione secondo cui la Nato non dovrebbe partecipare a questa guerra e che non si dovrebbe perdere l’opportunità per la pace.

