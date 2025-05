Londra (Regno Unito), 13 mag. (LaPresse/AP) – La polizia britannica ha arrestato un 21enne per l’incendio scoppiato nella casa londinese dove viveva il primo ministro Keir Starmer prima di essere eletto alla guida del Regno Unito. L’accusa è di incendio doloso con intento di mettere in pericolo la vita di persone. Nessuno è rimasto ferito nel rogo divampato lunedì mattina, che ha danneggiato la porta dell’abitazione nel nord di Londra. Starmer non vive attualmente lì. Da quando è entrato in carica a luglio, vive con la sua famiglia nella residenza ufficiale del primo ministro a Downing Street.

