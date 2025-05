Milano, 13 mag. (LaPresse) – I negoziati segreti che hanno portato al rilascio di Edan Alexander sono iniziati con un messaggio inviato da un funzionario di Hamas a Bishara Bahbah, attivista pro-Trump ex leader di ‘Arab Americans for Trump’. Lo riferisce il giornalista Barak Ravid in un articolo sulla testata Axios, citando due funzionari israeliani, uno palestinese e uno statunitense. Secondo quanto ricostruito da Axios, Hamas stava cercando un modo per convincere il presidente Trump a esercitare maggiori pressioni su Israele, mentre il team di Trump era intenzionato a liberare l’ultimo statunitense ancora ostaggio a Gaza. Bahbah, uomo d’affari palestinese-americano che ha aiutato Trump a conquistare consensi tra gli elettori arabi nel 2024, è diventato l’intermediario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata