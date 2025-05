Washington (Usa), 13 mag. (LaPresse) – “Oggi non sono qui solo per condannare le scelte passate dei leader iraniani, ma per offrire loro un percorso nuovo e migliore verso un futuro molto più promettente”. E’ un passaggio del discorso che Donald Trump sta pronunciando a Riyad allo U.S.-Saudi Investment Forum.

