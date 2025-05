Nell’area dei Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico iniziato alle 12.06. Lo rende noto l’Ingv. Al momento sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo massima 4.4, registrata alle 12.07. “Entro 3-6 ore seguirà un ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”, fa sapere l’Ingv rinviando per ulteriori informazioni al sito web dell’Osservatorio Vesuviano.

