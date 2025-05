Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Ho sostenuto il presidente Trump nell’idea di colloqui diretti con Putin. Ho espresso apertamente la mia disponibilità a incontrarlo. Sarò in Turchia. Spero che i russi non eviteranno l’incontro. E naturalmente, tutti noi in Ucraina apprezzeremmo molto se il presidente Trump potesse essere con noi a questo incontro in Turchia. È l’idea giusta. Possiamo cambiare molte cose. Il presidente turco Erdogan può davvero ospitare un incontro al più alto livello”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X, dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato che sta valutando la possibilità di recarsi giovedì in Turchia per i colloqui fra Russia e Ucraina e ha aggiunto che questo incontro è “molto importante” e pensa “che potranno uscirne cose buone”. “Ho appena ascoltato la dichiarazione del presidente Trump. Parole molto importanti. Ho sostenuto l’idea del presidente Usa di un cessate il fuoco completo e incondizionato, sufficientemente lungo da gettare le basi per la diplomazia. Lo vogliamo e siamo pronti a mantenere il silenzio da parte nostra”, afferma Zelensky, che conclude il suo post con un ringraziamento “a tutti coloro che stanno aiutando”.

