Francoforte (Germania), 12 mag. (LaPresse) – Il gruppo ceco Ppf Im, una sussidiaria indiretta di Ppf Group Nv (Ppf), ha annunciato oggi la decisione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto sotto forma di offerta parziale per l’acquisizione di un numero di azioni ProSiebenSat.1 ancora da determinare. Come si legge in una nota di Prosieben, attualmente Ppf detiene una partecipazione di quasi il 15 percento in ProSiebenSat.1 Media attraverso azioni e strumenti finanziari. Con l’offerta, Ppf mira ad acquisire una partecipazione in ProSiebenSat.1 fino al 29,99 percento del capitale azionario. L’offerta prevede un corrispettivo di 7,00 euro per azione, pagabile interamente in contanti. Ppf ha inoltre ribadito il suo pieno sostegno all’attuale strategia dell’azienda.

